Senegal ile Hollanda Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda yer alan Senegal ile Hollanda, tarihlerinde ilk kez yarın karşı karşıya gelecek.
İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı.
Senegal ve Hollanda'nın yer aldığı A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador da yer alıyor.
SENEGAL'İN EN BÜYÜK EKSİĞİ MANE
Bu karşılaşma öncesinde Senegal'in en büyük eksiği Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncusu Saido Mane.
Senegal Futbol Federasyonu Mane'nin sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı.
HOLLANDA'DA BEŞİKTAŞLI WEGHORST KADRODA
Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda Beşiktaş'ın forveti Wout Weghorst da yer alıyor.
Milli takım formasını 2018'den bu yana giyen ve 15 maçta görev alan Weghorst 3 kez gol sevinci yaşadı.
SENEGAL 3. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
Senegal Milli Takımı, Dünya Kupası'na 2002 ve 2018'de olmak üzere 2 kez katıldı.
Afrika temsilcisi, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı. Papa Diop, Aliou Cisse ve El Hadji Diouf gibi isimleri kadrosunda bulunduran Senegal, çeyrek finalde Türkiye'ye İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol"le mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Dünya kupasında toplam 8 müsabakaya çıkan Senegal, üçer galibiyet ve beraberlikle 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 11 gol atan Senegal, kalesinde ise 10 gol gördü.
HOLLANDA'DA HEDEF 4. FİNAL
Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası'nda 10 kez mücadele etti.
Üç kez final oynama başarısı gösterdiği turnuvada 50 maça çıkan "Portakallar", 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Son olarak Brezilya 2014'te boy gösteren Hollanda, Dünya Kupası tarihi boyunca 86 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.
Video Haberler
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
En Çok Okunan Haberler
-
- O hastane için harekete geçildi
- Beyninin büyük bölümünü kaybetti
- AKP psikolojik sınırın altında!
- Medical Park Hastanesi'ndeki skandalda yeni gelişme
- Soylu'yu değil, Yerlikaya'yı aramış!
- İşte Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu
- AKP'den Saadet'e yurtdışında ziyaret
- 'Yan yana bile gelmemeye özen gösteriyorlar'
- Matrah düzenlemesinde tarih belli oldu
- İstiklal'deki terör saldırısında yeni gelişme