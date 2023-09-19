Katar'a transfer olmuştu: Verratti'nin PSG'den gönderilme nedeni belli oldu
Fransız ekibi Paris Saint Germain'den (PSG) Katar'a transfer olan Verratti'nin takımdan fazla kiloları sebebiyle gönderildiği iddia edildi.
PSG’den ayrılan ve kariyerini Katar’da sürdürecek olan Marco Verratti’nin ayrılığına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.
GOAL'ün Fransız basınından aktardığı habere göre, PSG'yi ayrılık kararına iten faktörün Verratti’nin hayat düzensizliği olduğu iddia edildi.
FAZLA KİLOLAR AYRILIK NEDENİ
Dar alanlardaki becerisi ve üst düzey pas kalitesiyle PSG kadrosunda bulunduğu sürece tüm teknik direktörlerin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Verratti’nin Luis Enrique tarafından gözden çıkartılmasında antrenmanlara aşırı kilolu gelmesi kilit rol oynarken, bu durum İspanyol çalıştırıcı tarafından kabul edilemez olarak nitelendirildi.
Verratti’nin ayrılığı sonrasında Vitinha, Warren Zaire-Emery, Manuel Ugarte, Fabian Ruiz ve Cher Ndour şimdi orta sahada Verratti'nin yerini doldurmak için uğraşan isimler arasında yer alsa da PSG’nin lige yaptığı kötü başlangıç bu kararın doğruluğunu tartışmaya açık bir hale getirdi.
İtalya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu sevinci de yaşayan Verratti, kariyeri boyunca hiç Serie A’da oynamamıştı.
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