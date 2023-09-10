Marco Verratti transferinde sona doğru

Katar ekiplerinden Al Arabi'nin, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Verratti'yi kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2023 - 12:35
Marco Verratti transferinde sona doğru
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Katar ekiplerinden Al Arabi'nin, Verratti transferinde sona yaklaştı. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Luis Enrique'nin gelişiyle birlikte forma şansı bulamayan Verratti, Al Arabi ile prensip anlaşmasına vardı. 

Katar ekibi, PSG'ye Verratti için 45 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 

Veratti, kariyerinde çıktığı 495 maçta 13 gol 72 asistlik bir performans sergiledi.


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Marco Verratti transfer Al Arabi

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