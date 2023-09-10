Marco Verratti transferinde sona doğru

Yayınlanma: 10.09.2023 - 12:35

Güncelleme: 10.09.2023 - 12:35

Katar ekiplerinden Al Arabi'nin, Verratti transferinde sona yaklaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Luis Enrique'nin gelişiyle birlikte forma şansı bulamayan Verratti, Al Arabi ile prensip anlaşmasına vardı.

Katar ekibi, PSG'ye Verratti için 45 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Veratti, kariyerinde çıktığı 495 maçta 13 gol 72 asistlik bir performans sergiledi.