Transferde adı Galatasaray ile anılıyordu: Paris Saint-Germain'den Marco Verratti kararı!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 15:45

Güncelleme: 06.09.2023 - 15:45

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele edecek Paris Saint-Germain, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Fransız devinin bildirdiği kadroda İtalyan orta saha Marco Verratti yer almadı.

PSG, F Grubu'nda Borussia Dortmund, Milan ve Newcastle United ile mücade edecek.

TRANSFERDE ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Bu sezon takımında henüz süre bulamayan Verratti'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

11 sezondur PSG formasını giyen Verratti; Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol, 61 asistlik performans sergiledi.