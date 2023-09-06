Transferde adı Galatasaray ile anılıyordu: Paris Saint-Germain'den Marco Verratti kararı!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain, transferde adı Galatasaray ile anılan İtalyan futbolcu Marco Verratti'nin ismini UEFA Şampiyonlar Ligi listesine eklemedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 15:45
Transferde adı Galatasaray ile anılıyordu: Paris Saint-Germain'den Marco Verratti kararı!
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Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele edecek Paris Saint-Germain, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi.

Fransız devinin bildirdiği kadroda İtalyan orta saha Marco Verratti yer almadı. 

PSG, F Grubu'nda Borussia Dortmund, Milan ve Newcastle United ile mücade edecek.

TRANSFERDE ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU 

30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyordu. Bu sezon takımında henüz süre bulamayan Verratti'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

11 sezondur PSG formasını giyen Verratti; Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol, 61 asistlik performans sergiledi.


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