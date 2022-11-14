Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görevli güvenlik güçlerine ülke tanıtım programı düzenlendi

14 Kasım 2022 Pazartesi, 09:01

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kampta Katar toplumunun adet ve geleneklerine ilişkin çeşitli tanıtımlar da yapıldı.

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atıyye'nin de katıldığı "Sahra Kampı" etkinliğinde ayrıca Katar folklor ekipleri gösteri yaptı.

Açıklamada, şampiyonada güvenlik görevini yerine getirecek ülkelerin arasında Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Pakistan, Ürdün ve Filistin'in de bulunduğu kaydedildi.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım'da başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.