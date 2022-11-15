Katar’dan Dünya Kupası için ‘kiralık taraftar’ iddiası

15 Kasım 2022 Salı, 12:54

2022 Katar Dünya Kupası'na sayılı günler kala çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre ev sahibi Katar, Dünya Kupası'na beklenen ilgi olmadığı için taraftar kiraladı. Sosyal medyada yayılan görüntülere göre her ülke için ayrı ayrı Pakistanlı taraftarlar kiralandı. Habere göre Katar hükümeti taraftar başına 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama gibi imkanlar sağladı.

Maça birkaç saat kala tribünlerin boş kalması durumunda ise çevredeki inşaatlardan yabancı işçilerin ücretleri ödenerek tribünlere getirileceği belirtildi.

TIKTOK'TAN PAYLAŞTILAR!

Katar’ın TikTok’taki resmi hesabı olan Qatar Living, farklı ülkelerden bayraklar, boyalı yüzler ve pankartlarla toplanan yüzlerce taraftarın videolarını paylaştı.

Sokaklarda parti yapan taraftarların, Katar’da yaşayan göçmen işçiler olup olmadığı belirsizliğini korurken, yürüyüşlerin yetkililer tarafından organize edilip edilmediği de net değil.





