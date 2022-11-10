Adanaspor'da Önder Karaveli dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2022 Perşembe, 13:46
Adanaspor'da Önder Karaveli dönemi sona erdi
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Önder Karaveli dönemi kısa sürdü.

Ajansspor'un haberine göre alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Önder Karaveli ile yollar ayrıldı. Adanaspor Karaveli ile çıktığı 8 maçta 3 galibiyet 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Adana ekibi son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'a 4-0 mağlup olarak kupaya 4. turda veda etmişti.

SERGEN YALÇIN'DAN SONRA BEŞİKTAŞ'A GELMİŞTİ

Geçen sezon Sergen Yalçın'ın ardından geçici olarak teknik direktörlük yapan Önder Karaveli, Valerien Ismael'in gelmesinin ardından Beşiktaş Gelişim Direktörülüğü görevine getirilmişti.

48 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş’a teknik direktör olarak attığı imzadan sonra 12 karşılaşmaya çıkmış ve maç başına 1.67 puan ortalaması yakalamıştı. (Kaynak: Ajansspor)


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