Adanaspor'da Önder Karaveli dönemi sona erdi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile yollarını ayırdı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Önder Karaveli dönemi kısa sürdü.
Ajansspor'un haberine göre alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Önder Karaveli ile yollar ayrıldı. Adanaspor Karaveli ile çıktığı 8 maçta 3 galibiyet 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Adana ekibi son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'a 4-0 mağlup olarak kupaya 4. turda veda etmişti.
SERGEN YALÇIN'DAN SONRA BEŞİKTAŞ'A GELMİŞTİ
Geçen sezon Sergen Yalçın'ın ardından geçici olarak teknik direktörlük yapan Önder Karaveli, Valerien Ismael'in gelmesinin ardından Beşiktaş Gelişim Direktörülüğü görevine getirilmişti.
48 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş’a teknik direktör olarak attığı imzadan sonra 12 karşılaşmaya çıkmış ve maç başına 1.67 puan ortalaması yakalamıştı. (Kaynak: Ajansspor)
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Düğünden CHP'ye!
- Bari bugün yapmasaydınız!
- 'Başın derde girecek' demişler...
- 'Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'
- AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
- Çekilme talimatı verdiler
- Hüseyin Baş’tan manidar mesaj
- Polisler yaklaşık 60 milyar lira değerinde Bitcoin buldu