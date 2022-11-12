Katar'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

12 Kasım 2022 Cumartesi, 09:27

Teknik direktör Felix Sanchez, turnuvada ilk kez boy gösterecek Katar'ın 26 kişilik kadrosunu açıkladı.

A Grubu'nda Hollanda, Senegal ve Ekvador ile mücadele edecek Katar'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Saad Al Sheeb, Meshaal Barsham (El Sadd), Yousuf Hassan (El Gharafa)

Defans: Pedro Miguel, Musaab Khidir, Tarek Salman, Khoukhi Boualem, Abdelkarim Hassan (El Sadd), Bassam Al Rawi (El Duhail), Homam Ahmed Al Amin (El Gharafa), Jassim Jabir (El Arabi)

Orta saha: Ali Asad, Mohammed Waad, Salem Al Hajri, Moustafa Tarek Meshaal (El Sadd), Assim Madibo, Karim Boudiaf, Ismaeel Mohammad (El Duhail), Abdulaziz Hatim (El Reyyan)

Forvet: Naif Al Hadhrami (El Reyyan), Ahmed Alaaeldin (El Gharafa), Hassan Al Haydos, Akram Afif (El Sadd), Khalid Muneer (El Wakrah), Almoez Ali, Mohammed Muntari (El Duhail).