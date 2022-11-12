Katar'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Ev sahibi Katar ilk kez katılacağı 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunu duyurdu.
Teknik direktör Felix Sanchez, turnuvada ilk kez boy gösterecek Katar'ın 26 kişilik kadrosunu açıkladı.
A Grubu'nda Hollanda, Senegal ve Ekvador ile mücadele edecek Katar'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Saad Al Sheeb, Meshaal Barsham (El Sadd), Yousuf Hassan (El Gharafa)
Defans: Pedro Miguel, Musaab Khidir, Tarek Salman, Khoukhi Boualem, Abdelkarim Hassan (El Sadd), Bassam Al Rawi (El Duhail), Homam Ahmed Al Amin (El Gharafa), Jassim Jabir (El Arabi)
Orta saha: Ali Asad, Mohammed Waad, Salem Al Hajri, Moustafa Tarek Meshaal (El Sadd), Assim Madibo, Karim Boudiaf, Ismaeel Mohammad (El Duhail), Abdulaziz Hatim (El Reyyan)
Forvet: Naif Al Hadhrami (El Reyyan), Ahmed Alaaeldin (El Gharafa), Hassan Al Haydos, Akram Afif (El Sadd), Khalid Muneer (El Wakrah), Almoez Ali, Mohammed Muntari (El Duhail).
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