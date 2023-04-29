Katarlılar, Manchester United'ı rekor bedelle satın alma peşinde!
Premier Lig devi Manchester United el değiştirmeye hazırlanıyor. Katarlı Jassim bin Hamad Al Thani, United için 5 milyar sterlin değerinde teklif sundu.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Glazer ailesi tarafından satışa çıkarılmıştı.
Glazer ailesi, United için 6 milyar sterlin talep ederken en yüksek teklif Katarlı gruptan geldi.
BORÇLAR SIFIRLANACAK
The Times'ın haberine göre, Katar şeyhi Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Manchester United'ı satın almak için 5 milyar sterlin teklif etti.
Ayrıca Şeyh Jassim'in kulübün tüm borç yükünü de sıfırlama sözü verdiği belirtildi.
Satışı gerçekleşmesi halinde bu miktar, bir spor kulübünün satın almak için teklif edilen en yüksek miktar olacak.
Resmi İlanlar
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