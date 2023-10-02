Kavga ettiği iddia edilmişti... Eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe'ye yanıt!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 14:20

Güncelleme: 02.10.2023 - 14:24

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Nihat Özdemir, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile aralarında geçtiği öne sürülen konuşmalar için açıklamalarda bulundu.

Kendisi hakkındaki; "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fanatik Galatasaraylıdır. Başkan olduğum dönemde Galatasaray için benimle kavga ediyordu" şeklinde açıklama yaptığı iddialarına cevap veren Özdemir, şu ifadeleri kullandı;

"MEHMET BÜYÜKEKŞİ ÇOK İYİ BİR DOSTUMDUR"

"Sayın Mehmet Büyükekşi çok iyi bir dostumdur. Zaman zaman kendisiyle futbol üzerine sohbet ediyoruz. Ancak iddia edildiği gibi bir kavga ya da tartışma asla yaşanmadı. Bu tür söylentilere yanıt vermek dahi doğru değil ama çok değerli Fenerbahçe Kulübü'nün değerli yöneticilerinin açıklamasını öğrenince, bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hissettim."

Selahattin Baki

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Çaykur Rizespor ile oynanan mücadelenin ardından, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak çok önem verdiğimiz bir konu var. Hafta içi bir medya mensubu, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Mehmet Büyükekşi ile ilgili bir iddia ortaya attı. Bunlar teyide muhtaç iddialar. Ancak şu ana kadar kimseden bir yalanlama gelemedi. Soruyoruz, sayın Büyükekşi bununla ilgili bir açıklama yapacak mı?" ifadelerini kullanmıştı.