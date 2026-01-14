EuroLeague maçı öncesi Fenerbahçe Opet'e kötü haber!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar'ın sağ elinde volar plak yaralanması tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Alperi Onar, Kadınlar Türkiye Kupası final maçında sağ el başparmağında yaralanma yaşamıştır. Yapılan tetkikler sonucu sağ elinde volar plak yaralanması tespit edilen kaptanımızın tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli oyuncunun, FIBA Kadınlar EuroLeague'de bu akşam oynanacak Basket Landes mücadelesinde forma giyemeyeceği aktarıldı.