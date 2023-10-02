Kayseri'de Çağdaş Atan'a tepki!

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maçta, Kayserispor taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'a tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 20:39
Kayseri'de Çağdaş Atan'a tepki!
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Süper Lig'de 7. haftanın son maçında Kayserispor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. 

Mücadele öncesi Kayserispor tribünleri rakip takımın başında sahaya çıkan eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'a tepki gösterdi. 

Maç öncesi Çağdaş Atan'a ıslıklarla tepki sesleri yükseldi. 

Kayserispor tribünlerinde üzerinde Atan'ın fotoğrafının yer aldığı dolar ve "Gün gelir ihanet eden sadakat ister" pankartı açıldı.


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çağdaş atan Başakşehir kayserispor

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