Çağdaş Atan, Başakşehir'de ilk maçını kazandı!

Emre Belözoğlu'nun ardından teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan'ı getiren Başakşehir, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 19:31
Çağdaş Atan, Başakşehir'de ilk maçını kazandı!
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Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldi. Çağdaş Atan ile ilk maçına çıkan Başakşehir 2-0'lık skorla galibiyete ulaştı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Dimitrios Pelkas ve 90. dakikada Joao Figueiredo kaydetti.

Çağdaş Atan ile iyi bir başlangıç yapan Başakşehir, bu sezon ilk gollerini atarak aldığı ilk galibiyetle birlikte puanını 3 yaptı. Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor 2 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta İstanbulspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlayacak.


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Başakşehir istanbulspor Trendyol Süper Lig

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