Eski hakemler, Beşiktaş - Kayserispor maçını değerlendirdi: 'Maçın kaderini etkileyen kritik hata'
Beşiktaş - Kayserispor maçının tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Trio programında yorumladı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden siyah beyazlı takım 2-0 galip ayrılırken maçın tartışmalı pozisyonları beIN Sports'ya yayınlanan "Trio" programında değerlendirildi.
16. dakikada Oxlade-Chamberlain'e yapılan faul
- Bahattin Duran: Geçtikten sonra topu kurtarmış Chamberlain. Topla oynama ihtimali düşmüş. Ali Karimi'nin ayağını sakınabileceğini ancak ona rağmen pozisyona devam ettiğini ve kontrolsüz bir şekilde Chamberlain'in ayağına bastığını düşünüyorum. Faulle birlikte sarı kart olmalıydı.
- Bülent Yıldırım: Çok gecikmiş bir hamle bu. Kendi ve rakibinin sağlını riske atmış. Kontrolsüz müdahale ve sarı kart diyorum.
- Deniz Çoban: Net sarı diyorum.
23. dakikada Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
- Bahattin Duran: Kayserisporlu oyuncu topu uzaklaştırdı. Bilerek uzaklaştırdığı top eline gelmiyor, takım arkadaşının uzaklaştırdığı top oyuncunun göğüs bölgesine gelmiş. Eline de gelseydi ihlal değil diyecektim.
- Bülent Yıldırım: Ele de gelseydi bu tarz durumlarda penaltıdan bahsedemeyiz. İhlal yok.
- Deniz Çoban: Takım arkadaşından gelen, kaleden uzaklaştıran top kendi arkadaşının eline gelirse penaltı olmaz. Bilerek oynadığı top ekstra hareket yapmıyorsa penaltı olmaz. Böyle standartlarda var.
36. dakikada ceza sahasındaki Mane-Masuaku pozisyonu
- Bahattin Duran: Masuaku riskli bir hareket yapmış arkada kalınca. Elini Mane'ye doğru yaslamış tam topa vuracakken. Burada devam kararını doğru buluyorum. Yine de riskli bir hareket yapmış.
- Bülent Yıldırım: Tam olarak arkadan değil. Yan yana. Etki de subjektif. Devam kararına saygı duyuyorum ve devam kararını doğru buluyorum. Bir hakem penaltı çalsa kimsenin yapacağı bir şey yok.
- Deniz Çoban: Ben de devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum.
45. Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
- Bahattin Duran: Bence pozisyon sahada faul ama "VAR karışmalı mı" kısmı o kadar net değil. Rashica, Kayserisporlu oyuncuyu formasından çekiyor ve ben bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Sol eliyle yaptığı hamle çok uzun süreli değil ama kısa da olsa göğüs bölgesinde olması gereken Kayserispor arması forma çekilince omuz bölgesine kadar gelmiş. VAR müdahalesi konusunda kafamda soru işaretleri var.
- Bülent Yıldırım: Hakem şüpheli bir durumda burada Kayserispor lehine faul vermektense bu atağı oynatmayı tercih etti. Yanılgısı bu oldu. Bu pozisyon sahada kesinlikle faul. Formanın esnediği, topa hakim olan Cardoso'nun Rashica tarafından çekildiği, topa hiçbir şekilde ulaşma şansı olmayan Rashica tarafından Cardoso'nun devre dışı bırakıldığı ve bu topun kazanıldığı fikrindeyim. VAR açısından ise çekmenin çok çok uzun sürmediği için subjektif alanda kalıp karışamayacağı bir pozisyon. Net faul.
- Deniz Çoban: Bunun bir faul olduğunu düşünüyorum. Cardoso'nun forma çekildikten sonra Beşiktaşlı oyuncu da gitmesin diye onun önüne düşme çabası var. O, hakeme abartılı gelmiş olabilir. Ama bu çekmenin Cardoso'yu düşürmeye yettiği düşüncesindeyim. VAR'ın çaresiz kaldığı pozisyonlardan bir tanesi. Sahada net bir faul olmuş ve maçı kaderini etkileyen kritik bir hata yapmış Halil Umut Meler.
57. dakikada Bellona Kayserispor'un golünde ofsayt kararı doğru mu?
- Deniz Çoban: Şüphe yok ofsaytta. Tartışmasız ofsayt.
- Bahattin Duran: Halil Umut Meler sağa doğru bir işaret yaptı. Muhtemelen orada yardımcı "ofsayt" dedi. Artık şut atılacağı için devam ettirdi hakem. Bu ilk pozisyonda da ofsayt kaldırılabilecek bir pozisyon aslında.
78. dakikada Kayserispor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu?
- Bülent Yıldırım: Ele bir temas söz konusu ama bunu ispatlayacak nitelikli bir görüntü de yok, onun bir altını çizelim. VAR devre dışı burada. Uduokhai bilerek mi topu kontrol etmeye çalışırken bu beceriksizce vuruşu yapıyor yoksa sekiyor mu. O da tartışma konusu. Ben de burada hakemin devam kararını destekliyorum.
- Bahattin Duran: Burada eline temas etse bile ben bunun penaltı olmadığını düşünüyorum.
- Deniz Çoban: Ben eline temas etti diye düşünüyorum. Bilerek oynadığı bir top gibi geliyor bana. Bilerek kötü oynamış.
90+5. dakikada Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonda hakemin kararı doğru mu?
- Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Düşme niyetiyle giden Muçi'nin sağ kramponunu sürterek Kartal'ın sağ diziyle yaptığı dikkatsiz küçük teması kullandığını düşünüyorum. Bu pozisyonda penaltı fikrine asla katılmıyorum.
- Bahattin Duran: Dizi, Muçi'nin dizine geliyor. Kurala göre diziyle bozdu dersin ama içime sinmiyor. Penaltı değil diyeceğim. Basit bir penaltı oldu.
- Deniz Çoban: Kartal'ın da dikkatsiz davrandığını düşünüyorum. Ayağını çok fazla açıyor ve oyuncu da bunu kullanıyor. Buna penaltı çalan hakem itiraz etmem. O yüzden ben hakemin kararı hatalı diyemem bu pozisyonda.
Etiketler: #Halil Umut Meler #beşiktaş #kayserispor
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