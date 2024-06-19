Kayserispor Carlos Mane ile sözleşme uzattı

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Kayserispor, Carlos Mane ile sözleşme uzattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 21:41
Kayserispor Carlos Mane ile sözleşme uzattı
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon istediği gibi performans veremeyen Kayserispor transfer çalışmalarında mutlu sona ulaştı.

Kayserispor resmi sitesnden yaptığı açıklamada Carlos Mane ile 2+1 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı.

Kayserispor resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Profesyonel Futbolcumuz Carlos Mane ile 2+1 yıllık sözleşme uzatılmıştır.

Futbolcumuza Şanlı Formamız altında başarılar dileriz."


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