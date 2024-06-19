Kayserispor Carlos Mane ile sözleşme uzattı
Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Kayserispor, Carlos Mane ile sözleşme uzattı.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon istediği gibi performans veremeyen Kayserispor transfer çalışmalarında mutlu sona ulaştı.
Kayserispor resmi sitesnden yaptığı açıklamada Carlos Mane ile 2+1 yıllık sözleşme uzattığını açıkladı.
Kayserispor resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
"Profesyonel Futbolcumuz Carlos Mane ile 2+1 yıllık sözleşme uzatılmıştır.
Futbolcumuza Şanlı Formamız altında başarılar dileriz."
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