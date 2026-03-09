Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayserispor'dan maç sonu sert tepki: 'Bu akşam derhal istifa etmeli'

Kayserispor'dan maç sonu sert tepki: 'Bu akşam derhal istifa etmeli'

9.03.2026 22:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kayserispor'dan maç sonu sert tepki: 'Bu akşam derhal istifa etmeli'

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 3-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Açıkalın, "MHK Başkanı bu akşam derhal istifa etmeli. TFF Başkanı bu konuya derhal müdahale etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Kayserispor'un aleyhine bir kırmızı kart ve bir penaltının olduğu mücadele sonrasında, kulüp başkanı Nurettin Açıkalın'dan sert sözler geldi.

Image

"KAYSERİSPOR'U DÜŞÜREMEYECEKSİNİZ"

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada maçın VAR hakemi Özgür Yankaya'ya seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Haftaya seni yine bekliyoruz Özgür Yankaya! Biz buradayız, sizi de bekliyoruz! Haklıyken haksız duruma düşecek şekilde konuşmayalım. Bize kötü laf yakışmaz!

Haftaya Samsunspor maçına da bekliyoruz! Arefe günü saat 16:00'ya maç veren arkadaş! Seni de buraya bekliyoruz!

Kayserispor'u düşüremeyeceksiniz! Başaramayacaksınız! Boşuna hak yemeyin, evlatlarınız var!

Taraftar futboldan nefret etmiş, tiyatro olduğunu düşünüyor ve maçlara gelmiyor! Tiyatro salonunu doldururlar. Baştan sonucu söyleyin, biz de ona göre yapalım!

Operasyona gerek yok! Kayserispor çok güzel oyun oynadı. Oyuncuların alnından öperim ama ben her hafta açıklama yapmaktan bıktım."

Image

"YETER! HAK YEMEYE DOYMADINIZ!"

Maçın orta hakemi Cihan Aydın ile ilgili de konuşan Açıkalın, şu sözleri dillendirdi:

"Cihan Aydın, senin Kayserispor ile ne sorunun var! Kayserispor'un hakkı çalına çalına doymadınız! Aziz mübarek gün hak yemeye doymadınız! Bu kararları nasıl verdin Cihan Aydın!

Trabzonspor'un Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi olabilir ama bizi ilgilendirmez! Biz ligde kalmaya çalışıyoruz, siz ne hakla müdahale ediyorsunuz

MHK Başkanı bu akşam derhal istifa etmeli! TFF Başkanı bu konuya derhal müdahale etmelisiniz. Eyüpspor maçında VAR'da Özgür Yankaya var, yetmemiş ve doymamış... Yine vermişler!

Biz onurumuzla mücadele ediyoruz. Hakemlerin içinde oldukları pislikleri TFF ortaya çıkardı! Kim hangi pislik içinde biliyoruz!"

İlgili Konular: #trabzonspor #kayserispor #nurettin açıkalın

İlgili Haberler

Bouchouari'den Trabzonspor'a kötü haber: Kadroda yer almadı!
Bouchouari'den Trabzonspor'a kötü haber: Kadroda yer almadı! Trabzonspor'a Benjamin Bouchouari'den kötü haber geldi. Kupa maçında sakatlanan Bouchouari'nin sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildi. Faslı orta saha, Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı.
Trabzonspor'dan Muçi ve Onana'nın bonservisi için resmi yanıt
Trabzonspor'dan Muçi ve Onana'nın bonservisi için resmi yanıt Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, takımda kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi ve Andre Onana'nın transfer durumu hakkında konuştu.
Trabzonspor 3 puanı üç golle aldı: Kayserispor 1-3 Trabzonspor
Trabzonspor 3 puanı üç golle aldı: Kayserispor 1-3 Trabzonspor Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.