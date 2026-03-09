Kayserispor'dan maç sonu sert tepki: 'Bu akşam derhal istifa etmeli'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Kayserispor'un aleyhine bir kırmızı kart ve bir penaltının olduğu mücadele sonrasında, kulüp başkanı Nurettin Açıkalın'dan sert sözler geldi.

"KAYSERİSPOR'U DÜŞÜREMEYECEKSİNİZ"

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada maçın VAR hakemi Özgür Yankaya'ya seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Haftaya seni yine bekliyoruz Özgür Yankaya! Biz buradayız, sizi de bekliyoruz! Haklıyken haksız duruma düşecek şekilde konuşmayalım. Bize kötü laf yakışmaz!

Haftaya Samsunspor maçına da bekliyoruz! Arefe günü saat 16:00'ya maç veren arkadaş! Seni de buraya bekliyoruz!

Kayserispor'u düşüremeyeceksiniz! Başaramayacaksınız! Boşuna hak yemeyin, evlatlarınız var!

Taraftar futboldan nefret etmiş, tiyatro olduğunu düşünüyor ve maçlara gelmiyor! Tiyatro salonunu doldururlar. Baştan sonucu söyleyin, biz de ona göre yapalım!

Operasyona gerek yok! Kayserispor çok güzel oyun oynadı. Oyuncuların alnından öperim ama ben her hafta açıklama yapmaktan bıktım."

"YETER! HAK YEMEYE DOYMADINIZ!"

Maçın orta hakemi Cihan Aydın ile ilgili de konuşan Açıkalın, şu sözleri dillendirdi:

"Cihan Aydın, senin Kayserispor ile ne sorunun var! Kayserispor'un hakkı çalına çalına doymadınız! Aziz mübarek gün hak yemeye doymadınız! Bu kararları nasıl verdin Cihan Aydın!

Trabzonspor'un Beşiktaş ile üçüncülük mücadelesi olabilir ama bizi ilgilendirmez! Biz ligde kalmaya çalışıyoruz, siz ne hakla müdahale ediyorsunuz

MHK Başkanı bu akşam derhal istifa etmeli! TFF Başkanı bu konuya derhal müdahale etmelisiniz. Eyüpspor maçında VAR'da Özgür Yankaya var, yetmemiş ve doymamış... Yine vermişler!

Biz onurumuzla mücadele ediyoruz. Hakemlerin içinde oldukları pislikleri TFF ortaya çıkardı! Kim hangi pislik içinde biliyoruz!"