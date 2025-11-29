Kayserispor'dan Rize deplasmanında hayati 3 puan!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u ağırladı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Laszlo Benes kaydetti.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.
Bu galibiyetle birlikte Kayserispor, Süper Lig'de 2 maçın ardından galip gelirken Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Kayserispor, galibiyetin ardından ligdeki puanını 12'ye çıkardı. Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, Eyüpspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.