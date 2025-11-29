Kayserispor'dan Rize deplasmanında hayati 3 puan!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.11.2025 17:11:00
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'u ağırladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Laszlo Benes kaydetti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Bu galibiyetle birlikte Kayserispor, Süper Lig'de 2 maçın ardından galip gelirken Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Kayserispor, galibiyetin ardından ligdeki puanını 12'ye çıkardı. Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, Eyüpspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #çaykur rizespor #kayserispor #Trendyol Süper Lig

