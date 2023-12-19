Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakeminden bir ilk!

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçını yönetecek hakem Zorbay Küçük bir ilki yaşayacak.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:36
Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakeminden bir ilk!
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Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

ZORBAY KÜÇÜK'TEN BİR İLK

Adana bölgesi hakemi, bugüne kadar 4 kez Kayserispor maçı yönetirken 10 kez de Fenerbahçe maçında düdük çaldı. Kayserispor, hakem Zorbay Küçük’ün düdük çaldığı bu 4 maçta 1 kez kazanıp 1 kez berabere kalırken 2 kez yenildi. Fenerbahçe, hakem Zorbay Küçük’ün yönettiği maçlarda 7 galibiyet 2 beraberlik alırken 1 kez de mağlup oldu.

31 yaşındaki hakem, ilk kez Kayserispor-Fenerbahçe maçı yönetecek. Bu sezon Süper Lig’de 7 müsabaka yöneten Zorbay Küçük, ilk kez Kayserispor maçında düdük çalacak.


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