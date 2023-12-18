Fenerbahçe'de Edin Dzeko endişesi: Antrenmanda yer almadı!

Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, sakatlık şüphesiyle antrenmana çıkmadı. MR'ı çekilen Edin Dzeko'nun durumu yarın netlik kazanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 15:58
Fenerbahçe'de Edin Dzeko endişesi: Antrenmanda yer almadı!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Edin Dzeko, antrenmana tedbir amaçlı katılmadı.

DURUMU YARIN BELLİ OLACAK

Hastaneye götürülen ve detaylı MR'ı çekilen Edin Dzeko hakkında son durum salı günü belli olacak.

Sarı lacivertli kulüp, Dzeko için hastaneden gelecek bilgiye göre hareket edecek.

Fenerbahçe çarşamba günü Kayserispor ile deplasmanda, pazar günü ise Kadıköy'de Galatasaray ile karşılaşacak.


Edin Dzeko fenerbahçe sakatlık

İlgili Haberler

Fenerbahçeli golcü Edin Dzeko'dan derbi açıklaması!

Fenerbahçeli golcü Edin Dzeko'dan derbi açıklaması!
Edin Dzeko'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Edin Dzeko'dan Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gol orucu devam etti

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gol orucu devam etti

En Çok Okunan Haberler