Fenerbahçe'de Edin Dzeko endişesi: Antrenmanda yer almadı!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 15:58

Güncelleme: 18.12.2023 - 16:09

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti Edin Dzeko, antrenmana tedbir amaçlı katılmadı.

DURUMU YARIN BELLİ OLACAK

Hastaneye götürülen ve detaylı MR'ı çekilen Edin Dzeko hakkında son durum salı günü belli olacak.

Sarı lacivertli kulüp, Dzeko için hastaneden gelecek bilgiye göre hareket edecek.

Fenerbahçe çarşamba günü Kayserispor ile deplasmanda, pazar günü ise Kadıköy'de Galatasaray ile karşılaşacak.