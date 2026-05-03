3.05.2026 22:28:00
Kayserispor ile Eyüpspor yenişemedi!

Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Eyüpspor, 4. dakikada Luccas Claro'nun golüyle öne geçti.

Kayserispor'un 45+6. dakikada Fedor Chalov ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

SON 3 MAÇTA 7 PUAN

Sarı-kırmızılı ekip, 60. dakikada Indrit Tuci'nin golüyle skora dengeyi getirdi.

Son 3 maçından 7 puan çıkaran Eyüpspor, puanını 29 yaptı ve küme düşme hattının 1 puan üstünde yer aldı.

Kayserispor ise puanını 27 yaptı ve bitime 2 hafta kala kümede kalma barajının 2 puan altında kaldı.

Eyüpspor, gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Kasımpaşa'dan hayati bir puan! Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Antalyaspor - Alanyaspor maçında kazanan çıkmadı! Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Fatih Karagümrük'ten Gençlerbirliği'ne ağır darbe! Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 32. haftasında kendi evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.