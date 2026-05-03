Kasımpaşa'dan hayati bir puan!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Kasımpaşa, 2. dakikada Adrian Benedyczak ile öne geçti. Kocaelispor, 23. dakikada Dan Agyei ile skoru eşitledi.
ATEŞ HATTINDAN UZAKLAŞTI
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltti ve bitime 2 hafta kala küme düşme hattıyla arasındaki farkı 4 puana çıkardı.
Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Kocaelispor ise puanını 37 yaptı.
Kasımpaşa, gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Kasımpaşa bu maçtan 1 puan alması halinde kümede kalmayı garantileyecek.
Kocaelispor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.