Kayserispor ilk yarıda güldü

Kayserispor ile Alanyaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kayserispor galibiyete ilk yarıda bulduğu gollerle ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 21:20
Kayserispor ilk yarıda güldü
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan hazırlık maçı, sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kayserispor'un gollerini 30. dakikada Gavranovic, 42. dakikada Bertolacci atarken, Alanyaspor'un tek golünü de sarı-kırmızılı oyuncu Hosseini kendi kalesine kaydetti. Mücadele, Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.


kayserispor Alanyaspor hazırlık maçı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler