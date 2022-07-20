Kayserispor ilk yarıda güldü
Kayserispor ile Alanyaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kayserispor galibiyete ilk yarıda bulduğu gollerle ulaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan hazırlık maçı, sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Kayserispor'un gollerini 30. dakikada Gavranovic, 42. dakikada Bertolacci atarken, Alanyaspor'un tek golünü de sarı-kırmızılı oyuncu Hosseini kendi kalesine kaydetti. Mücadele, Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
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