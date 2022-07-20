Kayserispor ilk yarıda güldü

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 21:20

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan hazırlık maçı, sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kayserispor'un gollerini 30. dakikada Gavranovic, 42. dakikada Bertolacci atarken, Alanyaspor'un tek golünü de sarı-kırmızılı oyuncu Hosseini kendi kalesine kaydetti. Mücadele, Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.