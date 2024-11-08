Kayserispor, Kasımpaşa deplasmanından mutlu dönüyor!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sinan Kaloğlu'nun yönetimindeki Kayserispor, deplasmanda Barış Kanbak'ın ekibi Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kayserispor'un gollerini 23. dakikada penaltıdan Kartal Kayra Yılmaz ve 55. dakikada Hasan Ali Kaldırım kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 50. dakikada Aytaç Kara attı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 5'e yükselten Kayserispor 12 puana ulaşmış oldu.
Ligde oynadığı hiçbir iç saha maçından galip ayrılamayan Kasımpaşa ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ederken, Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor ile mücadele edecek.
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #kasımpaşa #kayserispor
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