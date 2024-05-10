Kayserispor maçı öncesi kriz: İsmail Kartal sağ bek kararını verdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Osayi Samuel ve Mert Müldür'ün yokluğunda sağ bekte Ferdi Kadıoğlu'na şans vereceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 16:25
Kayserispor maçı öncesi kriz: İsmail Kartal sağ bek kararını verdi!
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Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.

Bright Osayi-Samuel'in sakatlığı, Mert Müldür'ün ise cezası sebebiyle forma giyemeyeceği maçta İsmail Kartal sağ bek kararını verdi.

SAĞ BEKTE FORMA FERDİ'NİN

TRT Spor'un aktardığı habere göre Fenerbahçe kritik maça sağ bekte Ferdi Kadıoğlu ile başlayacak.

Deneyimli teknik adam, Kayserispor maçında kaleyi Dominik Livakovic'e emanet edecek.

OOSTERWOLDE, SAĞLIK EKİBİNDEN ONAY BEKLİYOR

Sağlık ekibinin onay vermesi durumunda sol bekte Jayden Oosterwolde görev yapacak.

Stoper hattında ise 3 yerli kuralından dolayı Çağlar Söyüncü'nün forma giymesine kesin gözüyle bakılırken, tandemin diğer ismi ise Alexander Djiku ya da Rodrigo Becao olacak.

İsmail Yüksek'in yokluğunda İsmail Kartal'ın orta saha tercihi ise Rade Krunic, Fred ve Sebastian Szymanski üçlüsünden oluşacak.

SAĞ KANATTA CENGİZ ÜNDER 

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği maçta sağ kanatta Cengiz Ünder görev alacak.

Sol kanatta ise Kartal'ın vazgeçilmezi Dusan Tadic forma giyecek.

Forvette ise Edin Dzeko ve Michy Batshuayi arasında tercih yapılacak.


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