Eleştirilerin hedefindeydi: Fenerbahçe'den İsmail Kartal kararı!

Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:52

Güncelleme: 10.05.2024 - 09:52

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın akıbeti merak konusu.

Son dönemde eleştiri oklarının hedefi haline gelen İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İSMAİL KARTAL İÇİN KARAR VERİLDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İsmail Kartal net olarak gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak.

Deneyimli teknik adamın kredisini tükettiği ve Ali Koç'un devam ettiği senaryoda dahi yolların ayrılacağı vurgulandı.

TERCİH YABANCIDAN YANA

Yine haberde gerek Ali Koç gerek yeni bir başkanın seçilmesi halinde 2024-25 sezonunda yabancı teknik direktör tercih edileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'deki 3. dönemini yaşayan İsmail Kartal, bu sezon çıktığı toplam 55 maçta 41 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi alarak maç başına 2.36 puan ortalaması yakaladı.