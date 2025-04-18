Kayserispor maçında 11'e dönüyor... Mourinho, yıldız oyuncu için kararını verdi!

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin haftalar sonra Kayserispor maçıyla birlikte yeniden ilk 11'de görev alacağı iddia edildi.

Kayserispor maçında 11'e dönüyor... Mourinho, yıldız oyuncu için kararını verdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:53

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ramazan ayında oruç tutan Youssef En-Nesyri'nin performans düşüşü yaşadığını belirtmişti, ancak Faslı futbolcu artık eski formuna geri dönüyor.

Sporx'te yer alan habere göre Mourinho, En-Nesyri'yi Anderson Talisca ile birlikte çift santrfor olarak görevlendirmeyi planlıyor.

4-4-2 SİSTEMİ İLE SAHAYA ÇIKACAKLAR

Bu dizilişle Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 4-4-2 sistemini benimseyecek. Kalede Livakovic'i izleyecek olan sarı-lacivertliler, savunmada sağda Osayi-Samuel, solda Mert Müldür, stoperde ise Skriniar'la Çağlar veya Yusuf'u tercih edecek.

KOSTIC TAKIMA DÖNÜYOR

Haberde; Mourinho'nun taktiksel nedenlerle Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında kadroya almadığı Kostic'i, Kayseri maçında takıma dahil etme ihtimalinin yüksek olduğu da belirtildi. 


Etiketler: #fenerbahçe #jose mourinho #Youssef En Nesyri

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