Kayserispor maçında 11'e dönüyor... Mourinho, yıldız oyuncu için kararını verdi!
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin haftalar sonra Kayserispor maçıyla birlikte yeniden ilk 11'de görev alacağı iddia edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ramazan ayında oruç tutan Youssef En-Nesyri'nin performans düşüşü yaşadığını belirtmişti, ancak Faslı futbolcu artık eski formuna geri dönüyor.
Sporx'te yer alan habere göre Mourinho, En-Nesyri'yi Anderson Talisca ile birlikte çift santrfor olarak görevlendirmeyi planlıyor.
4-4-2 SİSTEMİ İLE SAHAYA ÇIKACAKLAR
Bu dizilişle Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 4-4-2 sistemini benimseyecek. Kalede Livakovic'i izleyecek olan sarı-lacivertliler, savunmada sağda Osayi-Samuel, solda Mert Müldür, stoperde ise Skriniar'la Çağlar veya Yusuf'u tercih edecek.
KOSTIC TAKIMA DÖNÜYOR
Haberde; Mourinho'nun taktiksel nedenlerle Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında kadroya almadığı Kostic'i, Kayseri maçında takıma dahil etme ihtimalinin yüksek olduğu da belirtildi.
Etiketler: #fenerbahçe #jose mourinho #Youssef En Nesyri
Spor Haberleri
- Mourinho, yıldız oyuncu için kararını verdi!
- Galatasaray'ın konuğu Bodrum FK!
- Altay Bayındır, Beşiktaş'a önerildi!
- UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri!
- Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
- Chelsea, Legia'ya yenilse de turu geçti!
- Djurgarden, Konfrerans Ligi'nde yarı finalde!
- Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk'e tedbirli soruşturma!
- Bodo Glimt, Avrupa Ligi'nde tarih yazdı!
- Beşiktaş'ta büyük şok! Veriler silindi...
En Çok Okunan Haberler
-
- Geldikleri gibi gidiyorlar!
- Berkay Gezgin'den yandaş Cem Küçük'e suç duyurusu
- Yattığı hastanenin karşısına pankart asıldı
- İmamoğlu AKP'nin 'Kanal İstanbul' planını ifşa etti
- 'Ne kadar korktuğunuzu tescillemiş oldu'
- Özel, Silivri'den Numan Kurtulmuş'a seslendi!
- MHP'li Büyükataman'dan Özel'e yanıt!
- Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
- Yeniden AKP'nin iktidara geldiği seviyede!
- Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı