Kayserispor, Süper Lig'e Konyaspor galibiyetiyle veda etti

Süper Lig'in son ve 34. haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçı Kayserispor, 2-1'lik skorla kazandı.

Konyaspor, 47. dakikada Eren Yağmur ile 1-0 öne geçti. Kayserispor, bu gole hemen cevap verdi ve Laszlo Benes, 49. dakikada durumu 1-1'e getirdi.

Kayserispor, 74. dakikada Fedor Chalov'un golüyle maçı 2-1 kazandı.

Konyaspor, Riechedly Bazoer'in 87. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından küme düşmesi daha önce kesinleşen Kayserispor, sezonu 30 puanla tamamladı. Konyaspor ise 40 puanla sezona nokta koydu.