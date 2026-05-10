Sivasspor'dan Kayserispor'a gönderme: 'Hoş geldin komşu'

10.05.2026 09:14:00
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de küme düşen Kayserispor'a göndermede bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Kayserispor'un 2015-2016 sezonundan beri mücadele ettiği Süper Lig serüveni sona erdi.

Sezona teknik direktör Markus Gisdol ile başlayan Kayseri temsilcisi ligin 8. haftasında takımı Radomir Djalovic'e teslim etti. Djalovic ile ligde 13 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, kötü gidişata dur diyemedi.

Ligin 24. haftasından itibaren görev alan teknik direktör Erling Moe de Kayserispor'u yukarıya taşıyamadı.

Sarı kırmızılı ekip, bu sezon ligde çıktığı 33 karşılaşmada 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 27 puan toplayabildi.

KAYSERİSPOR KÜME DÜŞTÜ

Ligin bitmesine 1 hafta kala puan tablosunda son sırada olan Kayserispor'un 1. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Kayserispor, 2014-15 sezonunda Cüneyt Dumlupınar yönetiminde 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmişti.

SİVASSPOR'DAN GÖNDERME

Kayserispor, geçen sezon "Orda genelde Neymar olurdu… Hayalini kurdu" paylaşımıyla küme düşen Sivasspor'a göndermede bulunmuştu.

Sivasspor, bu paylaşımı alıntılayarak "HOŞ GELDİN KOMŞU" notunu düştü.

