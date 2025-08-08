Kayserispor'un transfer tahtası açıldı!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Başkanı Nurettin Açıkalın, kapalı olan transfer tahtalarının açıldığını duyurdu.

Transfer tahtalarının açıldığını bir video ile duyuran Açıkalın, takımın yanında olan taraftarlara teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı;

"Büyük Kayserispor taraftarı, Sabırla beklediğimiz bir sürecin sonuna geldik. Transfer tahtamız açıldı. Tüm takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Karşımızda olanlara da bu günleri unutmadığımızı belirtmek istiyorum. Zorlu bir süreçti, sabırsızlığınızı anlıyorum; ancak zamana ihtiyacımız vardı. Bu zamanı da en iyi şekilde değerlendirdik. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Desteğinizi bizden esirgemeyin, Kayserispor'un yanında olmaya devam edin. Sizlerle birlikte güçlüyüz. Sizleri çok seviyoruz. Selamlar, saygılar."