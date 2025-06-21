Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, Kayseri'ye geldi

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, Kayseri'ye geldi

21.06.2025 20:23:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, Kayseri'ye geldi

Bellona Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Alman teknik direktör Markus Gisdol, Kayseri'ye geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen Gisdol'u kulüp yöneticileri ve taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Sarı-kırmızılı takımın atkısını boynuna taktıkları Gisdol'a çiçek takdim eden taraftarlar, Alman teknik direktör lehine tezahüratlarda bulunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Gisdol, kendisini coşkulu şekilde karşılayan taraftarlara teşekkür ederek, "Çok sıcak ve beklemediğim güzel bir karşılama oldu. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Teknik direktör Gisdol, yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenecek törenle Kayserispor ile resmi sözleşme imzalayacak.


İlgili Konular: #Kayseri #kayserispor #Markus Gisdol

İlgili Haberler

İç sahada yenilmezlik serisi, Kayseri'yi ligde tuttu!
İç sahada yenilmezlik serisi, Kayseri'yi ligde tuttu! Sezonun ikinci yarısında Kayserispor, sahasında yakaladığı yenilmezlik serisiyle ligde kaldı.
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi!
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi! Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, Jakirovic ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı ve Kartal Kayra Yılmaz açıklaması!
Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı ve Kartal Kayra Yılmaz açıklaması! Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, canlı yayında Gökhan Sazdağı ve Kartal Kayra Yılmaz ile ilgili konuştu.