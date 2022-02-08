Kayserispor'da 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yukatel Kayserispor, bugün saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Kayseri temsilcisinde Mario Gavranovic, Gustavo Campanharo ve Emre Demir'in karşılaşma öncesi koronavirüs testi pozitif çıktı.
3 futbolcu, karantina altına alındı. Bugün akşam oynanacak maçta görev alamayacak 3 futbolcu, cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.
KUPA YOLCULUKLARI
Kupaya 5. turdan itibaren katılan Fenerbahçe, sahasında Afjet Afyonspor’u uzatmalarda 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Kayserispor ise 3. turda Artvin Hopa’yı 3-0, 4. turda Iğdır FK’yı 4-0 ve 5. turda 68 Aksaray Belediyesi’ni de 4 golle mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakalarında bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Zajc, Crespo, Ozan, Valencia, Osayi, Serdar
Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Mert, Carole, Emrah, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Gavranovic, Bertolacci
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