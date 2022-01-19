Kayserispor’da Başakşehir maçı öncesi 7 eksik bulunuyor

19 Ocak 2022 Çarşamba, 16:25

Süper Lig’in 22.haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor’da 7 futbolcu görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Bernard Mensah, Dimitrios Kolovetsios, Emre Demir, Gustavo Campanharo, Andrea Bertolacci, koronavirüs salgınından ötürü karantinada bulunan Lionel Carole ve ülkesinin milli takımında bulunan Mame Baba Thiam maç kadrosunda yer alamadı.



