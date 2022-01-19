Kayserispor’da Başakşehir maçı öncesi 7 eksik bulunuyor
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da, 7 futbolcu Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig’in 22.haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor’da 7 futbolcu görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Bernard Mensah, Dimitrios Kolovetsios, Emre Demir, Gustavo Campanharo, Andrea Bertolacci, koronavirüs salgınından ötürü karantinada bulunan Lionel Carole ve ülkesinin milli takımında bulunan Mame Baba Thiam maç kadrosunda yer alamadı.
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