Kayserispor’da Başakşehir maçı öncesi 7 eksik bulunuyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da, 7 futbolcu Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

İHA
19 Ocak 2022 Çarşamba, 16:25
Kayserispor’da Başakşehir maçı öncesi 7 eksik bulunuyor
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Süper Lig’in 22.haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor’da 7 futbolcu görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Bernard Mensah, Dimitrios Kolovetsios, Emre Demir, Gustavo Campanharo, Andrea Bertolacci, koronavirüs salgınından ötürü karantinada bulunan Lionel Carole ve ülkesinin milli takımında bulunan Mame Baba Thiam maç kadrosunda yer alamadı.


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