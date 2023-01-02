Kayserispor'dan Çağdaş Atan kararı
Süper Lig ekibi Kayserispor'un, teknik direktör Çağdaş Atan ile yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Kayserispor yönetimi, teknik direktör Çağdaş Atan ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Kayseri ekibi ile Atan salı günü imzaları atacak.
Çağdaş Atan
3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldı. Sezon başında 1 yıllık kontrat imzalanan genç teknik direktör ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak.
Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, "Bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan ile görüşme sağladık ve kendisi ile yeniden anlaşma zemini bulduk. Hocamız Kayseri'den ve bizden memnun. Biz de hocamızdan memnunuz. Yarın 3 yıllık resmi sözleşme yapılacak. İnşallah Çağdaş hocamız ile çok önemli başarılara imza atacağız" dedi.
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