Kayserispor'dan Çağdaş Atan kararı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 22:17

Kayserispor yönetimi, teknik direktör Çağdaş Atan ile 3 yıllık yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Kayseri ekibi ile Atan salı günü imzaları atacak.

Çağdaş Atan

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan ile anlaşmaya varıldı. Sezon başında 1 yıllık kontrat imzalanan genç teknik direktör ile 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak.

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, "Bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan ile görüşme sağladık ve kendisi ile yeniden anlaşma zemini bulduk. Hocamız Kayseri'den ve bizden memnun. Biz de hocamızdan memnunuz. Yarın 3 yıllık resmi sözleşme yapılacak. İnşallah Çağdaş hocamız ile çok önemli başarılara imza atacağız" dedi.