İtalyan basını yazdı: Tiemoue Bakayoko'ya Süper Lig ekibinden transfer teklifi
İtalyan basını Serie A ekibi Milan'da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Tiemoue Bakayoko'ya Galatasaray'ın transfer teklifi yaptığını yazdı.
Galatasaray için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre Milan, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Tiemoue Bakayoko ile yollarını ayırmak istiyor.
GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ İLETTİ
Milan'la görüşme yapan Bakayoko'nun, kendisine Galatasaray'dan bir teklif geldiğini İtalyan ekibinin yönetimine ilettiği aktarıldı.
Tiemoue Bakayoko
İKİ TAKIM DAHA DEVREDE
Fildişi Sahilli futbolcuyla ayrıca Türkiye'den Adana Demirspor ve Yunanistan'tan da Olympiakos'un ilgisinin olduğu yazıldı. Ancak Bakayoko'nun bir sonraki takımından şu an için emin olmadığı kaydedildi.
Milan'da sezonun ilk yarısında 5'i ilk 11'de olmak üzere toplam 18 maça çıkan Bakayoko skor katkısı sağlayamadı.
Milan'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bakayoko'nun, bonservisinin olduğu Chelsea ile sözleşmesi de gelecek yaz sona eriyor.
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