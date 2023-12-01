Kayserispor'dan puan silme cezasının ardından açıklama

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç alınan 3 puan cezası sonrasında açıklamalarda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 01.12.2023 - 01:10
Kayserispor'dan puan silme cezasının ardından açıklama
Abone Ol google-news

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu'nun Kayserispor'a 3 puan silme cezası vermesini Tahkim Kurulu'na taşıyacaklarını açıkladı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, 1'inci Lig ve TFF 2'nci Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan takımlara 3 puan tenzili cezası verdi. Bu kulüpler arasında yer alan Kayserispor'un Basın Sözcüsü Samet Koç, Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.

"KABUL ETMEDİĞİMİZ SORUNLAR"

Kayserispor'un yaşanan sıkıntıların üstesinden geleceğini belirten Samet Koç, "Büyük Kayserispor taraftarı, ulusal lisans almak için gerekli eksikliklerin tamamlanamaması cümlesi bildiğiniz üzere eskiden bekleyen bazı sorunlu transfer dosyalarının çözüme kavuşamamasından dolayıdır. Yaz aylarında transfer yasağını kaldıran, futbolcu maaşlarını düzenli ödeyen camiamız, bu sıkıntıların da üstesinden gelecektir. Moralimizi bozmadan önümüzde duran 14'üncü hafta karşılaşmasına odaklanmamız gerekmektedir. Ayrıca transfer dosyalarında kabul etmediğimiz sorunlar için Tahkim Kurulu'na başvuracağımızı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.


TFF kayserispor Tahkim Kurulu

İlgili Haberler

Aralarında Süper Lig ekibi de var: TFF'den 7 kulübe puan silme cezası!

Aralarında Süper Lig ekibi de var: TFF'den 7 kulübe puan silme cezası!
Ali Çamlı'nın hapis cezası aldığı iddia edilmişti... Kayserispor'dan yanıt!

Ali Çamlı'nın hapis cezası aldığı iddia edilmişti... Kayserispor'dan yanıt!
Sessiz prova: Kayserispor - Sivasspor maçında kazanan çıkmadı

Sessiz prova: Kayserispor - Sivasspor maçında kazanan çıkmadı

En Çok Okunan Haberler