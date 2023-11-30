Ali Çamlı'nın hapis cezası aldığı iddia edilmişti... Kayserispor'dan yanıt!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 12:05

Güncelleme: 30.11.2023 - 12:05

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı hakkında gazeteci Ali Türkaslan'ın yaptığı haber ile ilgili Çamlı’nın Avukatı Emir Akpınar tarafından açıklama yapıldı.

Avukat Emir Akpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Müvekkilimiz Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’ya yönelik olarak bir haber sitesinde, bir gazeteci tarafından kaleme alınan "Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya Hapis Şoku" haber başlığı hukuka ve genel ahlaka aykırı olup haber içeriği de gazetecilik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Müvekkil hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı verilmiştir. Dolayısıyla ortada infazı gerektiren bir ceza hükmü söz konusu değildir. Yalan ve iftira içerikli haberden kaynaklı olarak Kayseri Sulh Ceza Hakimliği’ne Erişimin Engellenmesi talebinde bulunulacaktır. Ayrıca TCK madde 217/A gereğince Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçundan da ilgili gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.”

ALİ TÜRKASLAN YANIT VERDİ

Kayseri Yerel Haber Genel Yayın Yönetmeni Ali Türkaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile avukatın açıklamasına yanıt verdi.



Türkaslan, yaptığı paylaşımda, "Bu açıklamaya insanları bir kenara bırakın kargalar bile güler. 4 sayfalık gerekçeli karar ortaya koyuyorsun adam hala yalan haber diyor. Sizin manipülasyon yeteneğinizi sevsinler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kayseri Yerel Haber Genel Yayın Yönetmeni Ali Türkaslan, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya dava açmıştı. Kayseri 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Ali Çamlı hakkında 5 ay hapis cezası kararı almıştı. Mahkeme, ardından hükmün açıklanmasını geri bırakılması kararını vermişti.

