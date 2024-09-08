Kayserisporlu eski yıldızı geride bıraktı: Victor Osimhen rekora koşuyor!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Nijerya, Benin'i 3-0 mağlup ederken, Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen tarihi bir gole imza attı.

Kayserisporlu eski yıldızı geride bıraktı: Victor Osimhen rekora koşuyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:31

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Benin'i 3-0 yendiği maçta fileleri havalandırdı. 

Osimhen bu golle Nijerya Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü futbolcuları listesinde 3. sıraya yükseldi.

ESKİ KAYSERİSPORLU YILDIZI GERİDE BIRAKTI

36. milli maçında 22. golüne ulaşan Nijeryalı santrfor, bir dönem Kayserispor'da da forma giyen 21 gollü Yakubu Aiyegbeni'yi geride bıraktı.

Osimhen'in listenin ikinci sırasındaki Segun Odegbami'yi yakalamasına ise sadece bir gol kaldı.

REKOR NİJERYA EFSANESİNDE

Listenin zirvesinde ise Nijerya'nın efsanevi santrforu Rashidi Yekini bulunuyor. Yekini, "Süper Kartallar" formasıyla 37 kez fileleri havalandırdı.


Etiketler: #victor osimhen #Nijerya #rekor

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