Galatasaray'ın gündemindeki üç isim

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2021 Perşembe, 14:43
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Spor Toto Süper Lig’de 12 haftanın sonunda 21 puanla 4. sırada bulunan Galatasaray’da, transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p>

Spor Toto Süper Lig’de 12 haftanın sonunda 21 puanla 4. sırada bulunan Galatasaray’da, transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.


<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">NTV Spor’un haberine göre sarı-kırmızılılarda ilk hedef orta sahayı güçlendirmek.</p>

NTV Spor’un haberine göre sarı-kırmızılılarda ilk hedef orta sahayı güçlendirmek.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Orta saha için diğer adayın ise, Al Ahly forması giyen Aliou Dieng olduğu iddia edildi.</p>

Orta saha için diğer adayın ise, Al Ahly forması giyen Aliou Dieng olduğu iddia edildi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Sezon başında da gündeme gelen Mohamed Elneny için temaslar sürse de Mısırlı orta sahanın yüksek maaş beklentisi transferi zora sokuyor.</p>

Sezon başında da gündeme gelen Mohamed Elneny için temaslar sürse de Mısırlı orta sahanın yüksek maaş beklentisi transferi zora sokuyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Sarı-kırmızılılar, Benfica’da süre alamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Gedson Fernandes’in durumunu da yakından takip ediyor.</p>

Sarı-kırmızılılar, Benfica’da süre alamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Gedson Fernandes’in durumunu da yakından takip ediyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong> ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Spor Toto Süper Lig’de ara transfer dönemi 12 Ocak-8 Şubat arasında gerçekleşecek.</p>

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig’de ara transfer dönemi 12 Ocak-8 Şubat arasında gerçekleşecek.


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