Eski hakemler Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi: Kale vuruşu kullanılan pozisyon penaltı mı?

Deniz Çoban: "Futbol oyun kurallarında yoruma açık konular var, olmayanlar var. Bu tarz pozisyonlar bizim yorumumuza bırakılacak kadar basit konular mı? Atilla Karaoğlan topu istediğini görmeseydi ve penaltı verseydi? Verebilirdi de... Bazı kaleciler de bu riske girmemek için topu eliyle atıyor. Galatasaray'da Muslera mesela topu eliyle veriyor. Neden eliyle veriyor? MHK bunun önlemini almadığı için hata yaptı. Ben Atilla Karaoğlan olsam 'Aut atışlarında bir sıkıntı yaşamak istemiyorum' derim. 4. hakeme 'git takım kaptanı ve kaleciyle konuş aut atışlarında kaleciler topu eliyle versin' derim. Burada top yerde, ayağıyla atıyor ve oyuncu da eliyle durduruyor. Bu pozisyon penaltı."

Bülent Yıldırım: "Burada VAR'ın yetkisi yok. Bu konuya hakemlerin bir çözüm bulması lazım. Kritik bir pozisyon daha farklı sonuçlar da olabilir. Hakem defans oyuncularının niyetine bakamaz. Mantık basit. Gerçekten ilginç bir pozisyon."