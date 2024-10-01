Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Onana merkezli futbol sefaletinden sonra...'
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
'ONANA MERKEZLİ FUTBOL SEFALETİNDEN SONRA...'
Ali Ece: "Amsterdam’daki Onana merkez üslü futbol sefaletinden sonra Giovanni hoca merkez orta sahada malum şahsın futbol topuyla asla yapamayacaklarını ayağında pinpon topuyla yapabilecek teknik kapasitedeki Cher Ndour ile başladı. Ndour önde prese fizik gücüyle katkı verebildiği gibi topu da çok iyi kullandı. Böylece de Gedson merkezde demarke durumda topla buluşup delici driplingleriyle Beşiktaş’ı öne taşıdı. İki sağbek de yokken Rashica çok uzun süre hem sağ bek, hem de önündeki oyuncu Mario ve Rafa arasında sürekli değiştiği için sağ açık da oynadı. Zaman zaman zorlansa da 90 dakikadan fazla 90 metrede gitti geldi, içeri yerden top gönderdi, döndü kademe yaptı. Maçta ikinci yarıda neyse ki Cher Ndour’un varlığının yükünü azalttığı Gedson genç Ali Baran’ın tecrübesizliğinden faydalanıp preste kaptı ve gol perdesini açtı. Sanırım memlekette Cem Durak hariç her futbolsever artık Gedson’un bu sezonki ekstra gol katkısını takdir ediyordur, hak ediyor da!" (Fanatik)
'IMMOBILE DAHA ÇOK POZİSYONA SOKULMALI'
Güntekin Onay: "İkinci yarıda Kayserispor’un genç futbolcusu Baran Ali Gezek’in bireysel hatasıyla topu çalan Gedson Fernandes’in golü maçın dönüm noktasıydı. 1-0’dan sonra Kayserispor’un bıraktığı geniş alanlara siyah beyazlıların cezayı kesecek çok oyuncusu var. Ve Ciro İmmobile’nin 2 golüyle Beşiktaş sonuca rahat gitti. İtalyan golcü pozisyona daha çok sokulmalı. Bir golcü için istikrar çok önemli. Bu tip santrforlar attıkça atmaya devam eder. Dün 3-0’dan sonra final paslarında isabet olsa daha da farklı olabilirdi. Karşılaşmada siyah beyazlı takım adına sahanın en iyileri Gedson Fernandes ve Milot Rashica idi." (Hürriyet)
'DOĞRU POZİSYONLARDA OYNAYARAK DEVAM ETMELİ'
Ali Gültiken: "Rafa Silva, Fernandes, Immobile ve Rashica ile Beşiktaş yine inisiyatif alıp oyuna ağırlığını koydu. Bu futbolcuların kişisel kaliteleri Beşiktaş'ı hedefinin içinde tutmaya devam etti. Bazı oyuncuların ise dünkü maçta şans alıp bir sonrası için formayı zorlayabilecek performansları var mı yok mu sorusu çok da yerini bulmadı. Özellikle Muçi'den beklenti çok daha fazla. Joao Mario'nun daha iyi performanslarını Beşiktaş taraftarı talep edecektir. Portekizli genel itibarıyla dengeli bir oyun içindeydi. Şans almaya devam edebilir. Bu maç bize bir kez daha gösterdi ki Beşiktaş, temel bazı oyuncularını doğru pozisyonlarda oynatarak devam etmeli ve bundan asla vazgeçmemeli. Çünkü onlar hem kendileri oynuyor hem de çevresindeki oyuncuların performanslarına etki ediyor. İmmobile, Rafa Silva, Fernandes, Rashica diyerek noktayı koyalım..." (Sabah)
'HAKEM SKANDALLARI BİTMEK BİLMİYOR'
Murat Özbostan: "Sezon başından beri hakem skandalları bitmek bilmiyor. Özellikle de VAR odasındaki hatalar… Her maçta bir şey var tartışılacak. Atilla Karaoğlan, çok kötü bir maç çıkardı. Ona yardımcı olması gereken VAR da yine hayal kırıklığı yaratan unsurlardan biriydi. İmmobile'nin düşürülüşünü herhalde kare kare bütün Türkiye'nin izlediği gibi VAR'daki Emre Kargın da takip etmiştir ama ne Karaoğlan ne de VAR'daki Kargın gördü.Ö zetle yine hakemlerin, futbolseverleri çıldırttığı bir maç izledik. Gelin yol yakınken yabancı hakem işini tekrar gündeme alın. Özellikle VAR odasında. Çünkü bu iş böyle gitmeyecek. Belli ki MHK elindeki kadroyla bu işi çözemiyor. Bir diğer yapılması gereken de TFF'nin gol çizgisi teknolojisi acilen Türkiye'ye getirmesi (Kale arkaları öncelikli olarak, sahanın farklı yerlerine yerleştirilen yüksek çözünürlüklü 14 kamera ile çalışan sistem, topun kale çizgisini geçip geçmediğini, yani gol olup olmadığını milimetrik olarak hesaplıyor). Haftalar ilerleyecek. Düşenler, zirve yarışı, Avrupa potası… Bir topun çizgiyi geçip geçmemesinin tartışması takımların kaderini belirler. TFF acilen bu sorunları çözmek zorundadır." (Sabah)
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