Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Kazımcan Karataş hangi mevkide oynuyor?

24 Haziran 2022 Cuma, 12:32

Spor Toto 1’inci Lig’e düşen Altay’da transferin gözde isimlerinden Kazımcan Karataş, Galatasaray’la anlaşma sağladı. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 19 yaşındaki sol bek ve menajeri bugün İstanbul’da Galatasaray yönetimiyle masaya oturdu. Altay Başkanı Ayhan Dündar ise transfer görüşmesine İzmir’den katıldı.

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?

2003 yılında İzmir'de doğan Kazımcan Karataş, futbola Altay altyapısında başladı. Karataş 17 yaşında A takım kadrosunda forma şansı buldu. 2019-2020 sezonunda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımında yer aldı.

Altay formasıyla Süper Lig’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kazımcan Karataş için Belçika ekibi Westerlo, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş, İzmir temsilcisine resmi teklifte bulunmuştu. Görüşmelerde sonuç çıkmayınca Galatasaray transferi bitiren kulüp oldu. Kazımcan, geçen sezon Süper Lig’de 22 maçta görev alıp, 1 asist yaptı.

KAZIMCAN KARATAŞ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Kazımcan Karataş sol bek oyuncusudur.

KAZIMCAN KARATAŞ'IN BONSERVİSİ NE KADAR?

Son olarak Ümit Milli Takım’a davet edilen Kazımcan’ın sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı, oyuncunun bir sonraki transferinden Altay’ın yüzde 20 pay alacağı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, Kazımcan için 24 milyon TL bonservis geliri elde edeceği bildirildi.