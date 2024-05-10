Keçiörengücü ile Altay, son maçta yenişemedi
Trendyol 1. Lig'de 34. haftanın açılış maçında Ankara Keçiörengücü ile Altay 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ankara Keçiörengücü, Altay'ı ağırladı.
Aktepe Stadı'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Ankara Keçiörengücü, Alihan Kubalas'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Konuk ekip Altay, 70. dakikada Nurettin Küçükdeniz'in kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Maçın geri kalanında eşitlik bozulmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü sezonu 40 puanla tamamladı.
Haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşen Altay ise 9 maçlık aradan sonra hanesine puan yazdırdı. İzmir ekibi, Trendyol 1. Lig'e 10 puanla veda etti.
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