Keçiörengücü Sakaryaspor'u eli boş gönderdi!

Spor Toto 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, sahasında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 18:55
Keçiörengücü Sakaryaspor'u eli boş gönderdi!
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Spor Toto 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 76. dakikada Olawoyin ve 79. dakikada Rashad Muhammed'den gelirken, Sakaryaspor'un tek golü Kassongo'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Keçiörengücü, puanını 7'ye yükseltti. Sakaryaspor ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor ise Denizlispor'u ağırlayacak.


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