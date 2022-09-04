Keçiörengücü Sakaryaspor'u eli boş gönderdi!
Spor Toto 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, sahasında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 76. dakikada Olawoyin ve 79. dakikada Rashad Muhammed'den gelirken, Sakaryaspor'un tek golü Kassongo'dan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Keçiörengücü, puanını 7'ye yükseltti. Sakaryaspor ise 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor ise Denizlispor'u ağırlayacak.
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