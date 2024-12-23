Yayınlanma: 23.12.2024 - 17:37

Güncelleme: 23.12.2024 - 17:37

Senegalli futbolcu Keita Balde, genç yaşta başladığı futbolculuk kariyerinde, farklı Avrupa kulüplerinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Son olarak Sivasspor'la yollarını ayırdı. Peki, Keita Balde kimdir? Keita Balde kaç yaşında, nereli? Keita Balde Wanda Nara ile mi birlikte?

KEITA BALDE KİMDİR?

Keita Balde, 8 Mart 1995'te İspanya'da doğan bir futbolcudur. Aslen Senegalli olan Balde, futbol kariyerine İspanya'da CF Damm altyapısında başlamıştır. Daha sonra Barcelona'nın alt yapısına katılan oyuncu, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş, Lazio'ya transfer olmuştur. Kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Balde, bir süreliğine çeşitli Avrupa kulüplerinde kiralık olarak forma giymiştir. İlerleyen yıllarda Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Moskova ve Espanyol gibi kulüplerde top koşturmuştur?.

KEİTA BALDE KARİYERİ

Keita Balde, futbol kariyerinde pek çok kulüpte forma giyerek önemli tecrübeler edinmiştir. Lazio'da profesyonel kariyerine başlamasının ardından, Monaco'ya transfer olmuş ve burada da dikkat çekici bir performans sergilemiştir. Ardından İtalya'nın Serie A kulüpleri Inter ve Sampdoria'da kiralık olarak oynamıştır. Cagliari ve Spartak Moskova gibi kulüplerde de görev yapan Balde, 2024 yılında Süper Lig ekibi Sivasspor'a transfer olmuştur. Ayrıca Senegal Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri olarak, 40 kez milli forma giymiştir?.

Keita Balde'nin futbolculuk kariyerinde 342 maçta 81 gol ve 47 asistlik bir performans sergileyerek önemli istatistikler elde etmiştir. Bu sezon Sivasspor'la sözleşmesini feshetmiştir.

KEITA BALDE WANDA NARA İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Simona Guatieri, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi’nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile Keita Balde'nin yasak aşk yaşadığını öne sürmüştü. Keita Balde'nin eski eşi Guatieri açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Keita ile mayıs 2022'de evlendim. Bir rüyada gibiydi. Ama her şey o gün sona erdi. "

Guatieri, Mitre Live'a verdiği röportajda eski eşi Balde ile Wanda Nara'nın görüştüklerini gösteren kamera kayıtlarının da kendisinde bulunduğunu iddia etmişti.