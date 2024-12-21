Emre Yazgan kimdir? Emre Yazgan kaç yaşında, nereli? Emre Yazgan neden öldü?
Erzurum'da Palandöken Dağı'nda Judo Genç Milli Takımı sporcuları antrenman yaparken çığ düştü. Milli sporcu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Emre Yazgan kimdir? Emre Yazgan kaç yaşında, nereli? Emre Yazgan neden öldü?
Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yaşanan çığ felaketinde Emre Yazgan hayatını kaybetti. Peki, Emre Yazgan kimdir? Emre Yazgan kaç yaşında, nereli? Emre Yazgan neden öldü?
EMRE YAZGAN KİMDİR?
Çığ faciasında hayatını kaybeden Darıca Fen Lisesi öğrencisi Emre Yazgan'ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu olduğu öğrenildi. Emre Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan'ın da milli sporcu olduğu, çığdan hafif yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.
Çeşitli kilolarda mücadele eden Yazgan'ın birçok turnuvada madalyalar kazandığı, son olarak 2024 Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonu olduğu belirtildi.
Etiketler: #Emre Yazgan #kimdir? #çığ
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