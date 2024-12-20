Ünlü mimar Turgut Toydemir kimdir? Turgut Toydemir kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 20.12.2024 - 11:39

Güncelleme: 20.12.2024 - 13:16

Turgut Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru S.Ç.'nin, durmayan araca doğru tabancasıyla ateş açması üzerine Turgut Toydemir hayatını kaybetti. Peki, Turgut Toydemir kimdir? Turgut Toydemir kaç yaşında, nereli?

TURGUT TOYDEMİR KİMDİR?

Ünlü mimar Turgut Toydemir, 1938 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.Çocukluğu Fatih'teki Sultanselim mahallesinde geçti. Ortaokul yıllarında Çarşamba'da otururdu. O zamanlarda, mahallede gezerken gelecekte meslektaşı olacak olan arkadaşı Ersen Gürsel'le yaşadığı çevrenin mimari özelliklerinden etkilenmişlerdi. Toydemir, 1957 yılında Vefa lisesini bitirdi.

TURGUT TOYDEMİR'İN KARİYERİ

1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesindeki T.O. Mimarlık Fakültesinde mimar olarak mezun oldu ve Turgut Toydemir Piramit Mimarlık adlı büroyu kurdu.

Toydemir, Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biridir. Ünlü mimarın, 1961 yılında kurduğu şirketi bünyesinde 2018 yılına kadar Türkiye ve faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde toplamda 20 milyon metrekareyi aşan binden fazla projeye imza attığı biliniyor.

'Eğitim, sağlık, spor, sanayi, turizm, konaklama, ticaret, yönetim, sosyal ve kültürel yapılar ile çok fonksiyonlu yapılar' alanlarında binin üzerinde yaklaşık 21 milyon metrekarelik inşaat projesinin tamamlanmasına imza attı. Turgut Toydemir, bugüne dek Maslak USO Center, Shangri-La Bosphorus Otel, Samsun Sheraton Hotel, Bitlis Eren Üniversitesi, Nurol Tower, Tuzla'daki Sabancı Üniversitesi kampüsü gibi pek çok projede yer aldı. Yurtdışında ise Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Türkmenistan, Romanya, Sudan ve Cezayir'de proje ve danışmanlık hizmetleri verdi.

TURGUT TOYDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Turgut Toydemir 20 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'da polis tarafından vurularak öldü.

Olay 19 Aralık 2024 tarihinde 19:00 sıralarında Beykoz İlçesi Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Trafik tartışması sonrasında polis memuru S. Ç., ünlü mimarın bulunduğu araca ateş açtı. Ağır yaralanan Toydemir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.