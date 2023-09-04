Kenan Başaran'dan "Filenin Devrimcileri" övgüsü: Sadece oyunu değil yaşam tarzlarını da savundular

Yayınlanma: 04.09.2023 - 17:25

Güncelleme: 04.09.2023 - 17:25

Cumhuriyetimiz’in 100. yılında A Milli Kadın Voleybol Takımımız tarih yazdı.

2023 FIVP Milletler Ligi’nde şampiyon olan Filenin Sultanları, bu kez de Sırbistan’ı tie-break setinde devirerek tarihinde ilk kez 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda liderliği bırakmadı.

Bu şampiyonluğun uzun süredir beklendiğini belirten Ajansspor Genel Yayın Yönetmeni Kenan Başaran, "Bu şampiyonluk eski yıllara dayanan uzun bir planlamanın sonucuydu. Milli takımda Guidetti ile birlikte bir yapılanma vardı. Guidetti ile takım iyi gidiyordu ama finallerde kaybediyorduk. Santarelli geldi ve meyveyi aldık. Milli takımın başına geçeli çok kısa bir süre olmasına rağmen iki şampiyonluk kazandı. Bu Guidetti'nin emeklerini yok saymamızı gerektirmez ama Guidetti'nin son döneminde takım içinde bazı iletişim sorunları vardı. Değişim tam zamanında yapıldı ve doğru bir isimle yapıldı" dedi.

"ANTRENÖR DEĞİŞİKLİĞİ BAŞARIDA BÜYÜK BİR ETKENDİ"

"Santarelli'nin takımla iletişimi çok iyi" diyen Başaran şöyle devam etti:

"Bunu oyuncularla maç sırasında kurduğu iletişimde her anda görebiliyoruz. Zaten altyapımız, daha önce elde ettiğimiz başarılar, klüp düzeyindeki başarılr bu şampiyonluğu çoktan haber vermişti, hatta gecikmişti. Antrenör değişikliği ve Vargas'ın verdiği katkı, Ebrar'ın da pozisyon değişikliğine takımın çıkarlarını gözeterek uyum sağlaması büyük başarıda önemli etkenlerdi."

TÜRKİYE'DEN TAM DESTEK TAKIMA SİNERJİ SAĞLADI!

Santarelli'nin şampiyonluğa giden yolda önemli adımlar attığının altını çizen Başaran, "Santarelli ile Milletler Ligi'nde kazanılan şampiyonluk bir özgüven getirdi. Ülkenin yüzde 98'i destekleriyle Milli Takım'a bir sinerji sağladı. Voleybolcular daha medyatik oldu ve öne çıktı. Santarelli o sinerjiyi başarılı şekilde finale kanalize etti. Takımın içinde dokunuşları da var. Mesela Gizem Örge'nin maç sonu konuşmasına bakalım, geçmişte Guidetti ile yaşanan sıkıntıların bir simgesiydi Gizem Örge. Gizem'in bu takımdan kesilmesi çok konuşuluyordu. Santarelli gelir gelmez onu takım kazandırdı" ifadelerini kullandı.

"FİLENİN DEVRİMCİLERİ HEM OYUNU HEM YAŞAM TARZINI SAVUNDULAR"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın zaferinin, sportif bir zaferden daha fazlasını ifade ettiğini belirten Başaran "Her anlamda rol model oldular. Bugün dünya basını bu şampiyonluğu sadece sportif bir başarı olarak okumuyor. Siyasal, sosyolojik anlamlar da yüklüyorlar. Ben onlara 'Filenin Devrimcileri' diyorum. Kadın voleybol takımını sportif alanın da dışına taşıyan mesajlar içeren başarılarından dolayı, hem oyunu hem yaşam tarzlarını savundukları için, birlikte kimliklerini ortaya koydukları için, maç sonu ve maç önü verdikleri demeçlerde yaptıkları vurguları da düşündüğümüzde onlara 'Filenin devrimcileri' adını yakıştırıyorum" diye konuştu.

SIRA OLİMPİYAT ŞAMPİYONASI'NDA!

Şimdi yeni hedefin Olimpiyat Şampiyonası olduğunu aktaran Başaran, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Olimpiyat'ta bundan çok daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Vargas ve Ebrar dışında da alternatiflerimizi çoğaltmalıyız. Örneğin Zehra güneş'in son maçta kritik anlarda yaptığı hücumlar önemliydi. Ağırlıkla savunma oyuncusu olmasına rağmen hücum katkıları sundu. Bu gibi seçenekleri arttırmamız gerekiyor. Yeni hamleler de yapılabilir. Olimpiyat'ta şampiyonluğu yakalamasak bile öncelikli beklentim derece yapmak."