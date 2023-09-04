THY'den 'Filenin Sultanları'na özel anons
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazarak şampiyon olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda dönmek için uçağa geldiklerinde yolcular ve kabin görevlileri tarafından alkışlarla karşılandı. Uçuş öncesi uçağın kaptan pilotu sürpriz bir anons gerçekleştirdi.
Filenin Sultanları, finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek hem 2019’un rövanşını aldı hem de Avrupa’nın 1 numarası oldu.
Cumhuriyet’in 100. yılında, koleksiyondaki eksikleri tek tek tamamlayan Filenin Sultanları Milletler Ligi’nde ilk şampiyonluk, dünya sıralamasında liderlik derken, Avrupa arenasında da tarih yazdı.
PİLOTTAN DUYGULANDIRAN ANONS
Organizasyonun ardından yurda dönmek için uçağa gelen Filenin Sultanları, yolcular ve kabin görevlileri tarafından alkışlarla karşılandı.
Uçuş öncesi anons yapan pilot, milli voleybolcular için şu ifadeleri kullandı:
"Aramızda çok önemli konuklarımız var. Dün yine bayrağımızı gururla dalgalandıran, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi sevince boğan, Türk kadının gücünü dünyaya bir kez daha gösteren Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları, A Milli Kadın Voleybol Takımımız bizlerle.
Mücadeleyle Türk gençliğine örnek oldunuz ve başarılarınızla 85 milyonu gururlandırdınız. Bize tarifi zor, bu güzel duyguları yaşatan oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, İstiklal Marşı'mızı mutluluk gözyaşlarıyla okumamızı sağladığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz."
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