Kenan Doğulu ile Beren Saat, Neymar ile buluştu

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu sosyal medya hesabından Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Neymar ile bir araya geldiği anları paylaştı

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 09:15
Kenan Doğulu ile Beren Saat, Neymar ile buluştu
Abone Ol google-news

Fransa Ligue 1'in 32. haftası Paris Saint-Germain, sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, bu maçı izlemek için Paris'e gitti. PSG'nin 2-1 kazandığı maçta golleri Neymar ve Mbappe kaydetti.

NEYMAR'LA BULUŞTULAR

Ünlü çift, Paris'te PSG-Marsilya maçını izledikten sonra PSG'nin ve dünya futbolunun yıldız ismi Neymar ile bir araya geldi. Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar ile bir araya geldiği anları paylaştı.


neymar kenan doğulu psg

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler