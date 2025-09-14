Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kenan, Hakan ve Arda'nın performansı Avrupa'da gündem oldu! 'Her şey Türk futbolcunun etrafında dönüyordu'

Kenan, Hakan ve Arda'nın performansı Avrupa'da gündem oldu! 'Her şey Türk futbolcunun etrafında dönüyordu'

14.09.2025 14:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kenan, Hakan ve Arda'nın performansı Avrupa'da gündem oldu! 'Her şey Türk futbolcunun etrafında dönüyordu'

Real Madrid'de Arda Güler, Real Sociedad deplasmanında takımının ikinci golünü kaydetti. Serie A'da Juventus ile Inter'in karşı karşıya geldiği dev maçta Kenan Yıldız 1 gol ve 1 asistle, Hakan Çalhanoğlu ise 2 golle maçı tamamladı. Karşılaşmanın ardından Avrupa basını, milli futbolcuların performansından övgüyle bahsetti.

İspanya LaLiga ve İtalya Serie A'da sezon hafta sonu oynanan maçlarla devam etti. Xabi Alonso yönetimindeki ilk sezonunda lige iyi bir başlangıç yapan Real Madrid, Real Sociedad deplasmanında Kylian Mbappe ve Arda Güler'in golleriyle kazandı.

Serie A'da haftanın maçı gol düellosuna sahne oldu. Juventus, Inter'i Lloyd Kelly, Kenan Yıldız, Khephren Thuram ve Vasilije Adzic'in golleriyle 4-3 yendi. Inter'in iki golü Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Karşılaşma sonrasında Avrupa basını, milli futbolcuların performanslarını değerlendirdi.

AS gazetesi Arda Güler için, "Maç, Arda Güler'in harika performansı ve Dean Huijsen'in tartışmalı bir kırmızı kartla oyundan atılmasıyla sonuçlandı" ifadelerine yer verdi.

Arda'ya maçtaki performansı için 8 puan verilirken, "Maçın en iyi oyuncularından biri. Yaratıcılıkta lider ve bu sezon ikinci kez gol attı. Orta sahada olağanüstüydü" yorumu yapıldı.

El Pais gazetesi ise haberinde, "Real Madrid, pas, hız ve duran toplarla Real Sociedad'ı dağıtan ezici bir makineydi. Kylian Mbappe ve Arda Güler'in önderliğinde, Tchouameni'nin desteğiyle. Neredeyse her şey, duran toplara, serbest vuruşlara ve kornerlere hükmeden Türk futbolcunun etrafında dönüyordu" denildi.

İtalya'da yayın yapan Il Messaggero gazetesi, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'ndan övgüyle bahsetti. Kenan'ın Inter karşısındaki performansı için, "Juventus'un genç dahisi" ifadeleri kullandıldı. Haberde ayrıca, "Göz kamaştırıcı yeteneğiyle Juventus'un hücum hattında önemli bir oyuncu haline gelen Kenan Yıldız, çok yönlülüğü ve teknik becerileriyle dikkat çekiyor. Igor Tudor'un yeni Juventus'u birkaç hücum çözümü ekledi, Openda'dan David'e ve Zhegrova'ya kadar ancak teknik lider hala Kenan Yıldız" yorumu yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu içinse gazete, "Orta saha ustası. Zorlu bir yazın ardından Inter'de yerini sağlamlaştıran Hakan Çalhanoğlu, Juventus karşısında sergilediği başarılı performansla yeteneğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Tuttosport ise Kenan Yıldız için şu ifadelere yer verdi:

“Bir şampiyon. Sıra dışı. Uzaktan attığı gol, korkusuz bir oyuncunun teknik başarısı, bir mucize. Ancak gol, buz dağının sadece görünen kısmı, bulaşıcı bir öz güvene ve her maçta korkutucu bir kişiliğe sahip. Tudor, onun kendini özgürce ifade etmesine izin veriyor ve o da sanat yaratıyor.”

Corriere Della Sera da Kenan'dan övgüyle bahsedip, "Tudor neredeyse kaybettikten sonra kazanıyor ve bu inişli çıkışlı maçtan sonra, Thiago Motta'nın büyük hayranlık duyduğu genç yeteneğe teşekkür etmeli."

İlgili Konular: #arda güler #hakan çalhanoğlu #Kenan Yıldız

İlgili Haberler

İspanyol basınından flaş iddia: Arda Güler'in performansı yıldız futbolcuyu kötü etkiledi!
İspanyol basınından flaş iddia: Arda Güler'in performansı yıldız futbolcuyu kötü etkiledi! İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de Arda Güler ve Franco Mastantuono'nun performansı sonrası ilk 11'de yer bulamayacağını düşünen Faslı futbolcu Brahim Diaz'ın ayrılmak istediği iddia edildi.
Arda Güler atmaya, Real Madrid kazanmaya devam ediyor!
Arda Güler atmaya, Real Madrid kazanmaya devam ediyor! LaLiga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Sociedad'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
7 gollü dev maça Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız damgası!
7 gollü dev maça Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız damgası! İtalyan derbisinde Juventus, sahasında Inter'i 4-3 mağlup etti. Juventus'ta Kenan Yıldız, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Inter'de Hakan Çalhanoğlu, iki kez ağları havalandırdı.