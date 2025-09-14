Kenan, Hakan ve Arda'nın performansı Avrupa'da gündem oldu! 'Her şey Türk futbolcunun etrafında dönüyordu'

İspanya LaLiga ve İtalya Serie A'da sezon hafta sonu oynanan maçlarla devam etti. Xabi Alonso yönetimindeki ilk sezonunda lige iyi bir başlangıç yapan Real Madrid, Real Sociedad deplasmanında Kylian Mbappe ve Arda Güler'in golleriyle kazandı.

Serie A'da haftanın maçı gol düellosuna sahne oldu. Juventus, Inter'i Lloyd Kelly, Kenan Yıldız, Khephren Thuram ve Vasilije Adzic'in golleriyle 4-3 yendi. Inter'in iki golü Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Karşılaşma sonrasında Avrupa basını, milli futbolcuların performanslarını değerlendirdi.

AS gazetesi Arda Güler için, "Maç, Arda Güler'in harika performansı ve Dean Huijsen'in tartışmalı bir kırmızı kartla oyundan atılmasıyla sonuçlandı" ifadelerine yer verdi.

Arda'ya maçtaki performansı için 8 puan verilirken, "Maçın en iyi oyuncularından biri. Yaratıcılıkta lider ve bu sezon ikinci kez gol attı. Orta sahada olağanüstüydü" yorumu yapıldı.

El Pais gazetesi ise haberinde, "Real Madrid, pas, hız ve duran toplarla Real Sociedad'ı dağıtan ezici bir makineydi. Kylian Mbappe ve Arda Güler'in önderliğinde, Tchouameni'nin desteğiyle. Neredeyse her şey, duran toplara, serbest vuruşlara ve kornerlere hükmeden Türk futbolcunun etrafında dönüyordu" denildi.

İtalya'da yayın yapan Il Messaggero gazetesi, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'ndan övgüyle bahsetti. Kenan'ın Inter karşısındaki performansı için, "Juventus'un genç dahisi" ifadeleri kullandıldı. Haberde ayrıca, "Göz kamaştırıcı yeteneğiyle Juventus'un hücum hattında önemli bir oyuncu haline gelen Kenan Yıldız, çok yönlülüğü ve teknik becerileriyle dikkat çekiyor. Igor Tudor'un yeni Juventus'u birkaç hücum çözümü ekledi, Openda'dan David'e ve Zhegrova'ya kadar ancak teknik lider hala Kenan Yıldız" yorumu yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu içinse gazete, "Orta saha ustası. Zorlu bir yazın ardından Inter'de yerini sağlamlaştıran Hakan Çalhanoğlu, Juventus karşısında sergilediği başarılı performansla yeteneğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Tuttosport ise Kenan Yıldız için şu ifadelere yer verdi:

“Bir şampiyon. Sıra dışı. Uzaktan attığı gol, korkusuz bir oyuncunun teknik başarısı, bir mucize. Ancak gol, buz dağının sadece görünen kısmı, bulaşıcı bir öz güvene ve her maçta korkutucu bir kişiliğe sahip. Tudor, onun kendini özgürce ifade etmesine izin veriyor ve o da sanat yaratıyor.”

Corriere Della Sera da Kenan'dan övgüyle bahsedip, "Tudor neredeyse kaybettikten sonra kazanıyor ve bu inişli çıkışlı maçtan sonra, Thiago Motta'nın büyük hayranlık duyduğu genç yeteneğe teşekkür etmeli."